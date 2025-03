Capella (ERC) diu no tenir dubtes que "el PSOE no incomplirà" l'acord sobre Rodalies

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat que no té dubtes que el PSOE no incomplirà l'acord amb ERC sobre el traspàs de Rodalies: "Els acords són molt clars i que no tenim cap dubte, Esquerra Republicana, que el PSOE no incomplirà", ha assegurat en una entrevista a 3Cat recollida per Europa Press.

Ho ha dit aquest divendres enmig de les negociacions entre el Ministeri de Transports i els sindicats per la seva convocatòria de vaga i després de les peticions perquè la nova empresa que es creï per gestionar Rodalies segueixi pertanyent a Renfe.

"L'acord signat amb el PSOE és molt clar i no tenim cap dubte que haurà de complir-se. Que en aquestes fases primeres passaran coses? Segurament. Però que, al final, el que és evident i al que mai renunciarà ERC és que la gobernança de Rodalies haurà d'estar en mans de la Generalitat", ha expressat.

Capella ha descartat valorar si la proposta incompleix "en tot, en part, o una mica, o molt" els pactes, i ha demanat buscar l'instrument jurídic que permeti als treballadors que no volen deixar de ser de Renfe o Adif garantir els seus drets laborals, sense que s'incompleixin els acords.

"El traspàs serà una realitat. Davant d'aquesta realitat haurem de buscar els millors mecanismes perquè els drets quedin garantits, i és això el que està passant. El que faci el Ministeri o el que deixi de fer, ja en parlarem d'això, però en el que insistim nosaltres, és que els acords han de complir-se", ha afegit.