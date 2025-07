Capella (ERC) demana "sobirania plena" en infraestructures i no bloquejar el traspàs de Rodalies

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha reclamat posar l'accent en la "sobirania plena" de Catalunya en el debat sobre les infraestructures de mobilitat, i ha criticat aquells que posen bastons a les rodes al traspàs integral de Rodalies a la Generalitat.

Ho ha dit aquest dimarts durant el ple monogràfic del Parlament sobre infraestructures, en què ha reclamat al Govern màxima ambició en aquest sentit: "Sobretot el que passi al nostre país, es diguin ports, aeroports, carreteres, camins rurals, es diguin com es diguin, sobirania. Exercici de la sobirania, governar i governar-ho tot".

Sobre Rodalies, ha dit que ja ha començat el traspàs d'algunes línies i que amb la constitució de l'empresa mixta Estat-Generalitat en poc temps haurà de ser "100% catalana", per la qual cosa ha considerat que intentar bloquejar el traspàs per interessos partidistes és de partit petit, en referència a Junts.

Capella ha assenyalat el que considera contradiccions de partits que es decanten per la descarbonització de la mobilitat, però que aposten per l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona: "No es pot defensar que hem de mitigar el canvi climàtic i alhora metres cúbics de formigó".

En aquest sentit, ha defensat ampliar la xarxa ferroviària a tot arreu on es pugui, a més de millorar la xarxa viària a zones de Catalunya, i per revertir "els greuges que representen les no inversions de l'Estat", raó per la qual ha considerat necessari el finançament singular.