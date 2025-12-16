Capella (ERC) demana a Sánchez mesures "concretes i contundents" contra la corrupció i l'assetjament sexual

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha reclamat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que adopti mesures "concretes i contundents" contra la corrupció i els casos d'assetjament sexual que han sorgit en el si del PSOE, i ha afegit que no n'hi ha prou amb les explicacions o apel·lar al fet que és més rendible un govern socialista que un de la dreta o l'extrema dreta.
"S'ha de predicar amb l'exemple. Calen mesures concretes més enllà d'excusar-se o dir que no és tan greu", ha insistit Capella en una roda de premsa aquest dimarts, després de la compareixença de Sánchez aquest dilluns en què va dir que als espanyols els surt més a compte aquest govern que un altre.
La portaveu republicana ha reiterat que "si hi ha finançament irregular o il·legal del PSOE, és evident que ERC no donarà suport al Govern central", i ha tornat a reclamar compromisos sòlids per posar fi a aquestes pràctiques, després d'assenyalar que aquest serà un dels punts que abordarà el president d'ERC, Oriol Junqueras, en la reunió amb Sánchez al gener.
"Perquè aquesta legislatura tingui recorregut s'ha d'actuar de manera contundent cada vegada que passen aquestes qüestions o que es produeixen aquests casos", i ha afegit que també tindrà recorregut si es compleix el que s'ha acordat amb els republicans en matèria de finançament singular i de traspàs de Rodalies.
Pel que fa a la petició de Junts de fer un front comú al Congrés per aconseguir qüestions que beneficiïn Catalunya, la portaveu dels republicans ha respost que els donen "la benvinguda a sumar-se a la necessitat de fer un front comú".
Ha afegit que com més siguin en aquest front més podran "condicionar el Govern central", després d'apuntar al finançament i Rodalies com els dos temes pendents que hi ha sobre la taula.