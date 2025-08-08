Capella (ERC) demana a Illa que "no visqui subordinat al Govern central ni al PSOE", després d'un any de Govern

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC en el Parlament, Ester Capella, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "no visqui subordinat al Govern central ni al PSOE" quan es compleix aquest divendres un any de la seva investidura.
En declaracions a 3Cat recollides per Europa Press, la portaveu republicana ha reclamat al Govern d'Illa que "anteposi sempre els interessos de Catalunya davant d'altres interessos".
Així s'ha pronunciat aquest divendres quan es compleix un any de la investidura d'Illa, que va ser possible gràcies a pactes amb ERC i els Comuns.