Capella (ERC) demana a Illa canvis i més autocrítica al setembre

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a escometre canvis en el Govern al setembre, davant la manca d'autocrítica que ha detectat en el balanç de curs del president: "Hi ha coses que no van bé, el Govern no ho està fent bé en molts aspectes. Cal que actuïn".
En una roda de premsa aquest divendres al Parlament, no ha concretat a quins canvis es refereix, però ha apuntat al Departament d'Educació, després de la crisi per les proves Pisa i les protestes dels sindicats, i ha afirmat que alguns acords amb ERC com el finançament, la condonació del FLA o el traspàs de Rodalies "van molt lents".
"Que millorin la seva gestió, que analitzin què no fan bé, perquè hi ha diverses coses que no funcionen", i ha reclamat a Illa més ambició nacional i més capacitat de resposta als problemes de Catalunya.
Sobre el fet que Illa hagi dit que la seva principal prioritat és el finançament, per davant la recaptació de l'IRPF, ha respost: "Nosaltres no abandonem cap de les apostes que hem fet en benefici del país, perquè recaptar l'IRPF va en benefici del país. Per tant, nosaltres no l'hem abandonat mai".
CRISI MIGRATÒRIA A CEUTA
Sobre Ceuta, ha considerat un "insult a la humanitat" que hi hagi morts a la frontera de gent que busca una vida millor, i que constata el fracàs de les polítiques migratòries i de gestió de fronteres, a més de la incapacitat del Marroc d'oferir expectatives de futur als seus joves.
Ha dit que el ministeri d'Interior no ha estat a l'alçada, que ha fallat la previsió i coordinació, i ha cridat a una política migratòria basada en la prevenció, la cooperació i la gestió ordenada de fluxos: "Només així s'evitaran situacions de caos i evitar morts de persones que aspiren a tenir una vida digna".