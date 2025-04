Capella (ERC) demana que la governança centri l'informe d'experts en l'Aeroport de Barcelona

Lamenta que Junts no se sumés a l'acord per regular els lloguers de temporada amb el Govern

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha reclamat que la governança del sistema aeroportuari català sigui "el tema clau" de l'informe d'experts encarregat pel Govern sobre una possible ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

En una entrevista d'Europa Press, Capella ha lamentat que Aena "ha treballat més per al 49% privat que per al 51% públic", i ha defensat que la governança de l'aeròdrom giri al voltant sobretot d'aquest 51% públic.

Ha sostingut que el sistema aeroportuari català, en el qual també s'han de tenir en compte els aeroports de Reus (Tarragona) i Girona, ha de "donar resposta a les necessitats que té el país", i ha afegit que això passa per tenir connexions ferroviàries entre aquests tres aeròdroms.

"Sense governança, difícilment canviarà la situació actual de l'Aeroport del Prat. La governança per a ERC és l'element clau, no faran que ens moguem. Després poden venir altres coses que ara, si se'm permet, són les que no hem d'opinar i no toquen", ha sostingut en al·lusió a l'ampliació.

TERMINAL SATÈL·LIT

També ha assegurat que hi ha inversions que "són obligades i obligatòries" per l'actual pla director, com la terminal satèl·lit a l'Aeroport de Barcelona, i ha defensat que aquestes obres permetrien menys temps de rodatge dels avions i no generar, al seu parer, més problemes mediambientals.

A més a més, la també exconsellera de Territori de la Generalitat ha afegit que està pendent la inversió per "insonoritzar els habitatges que es veuen afectats per l'Aeroport del Prat".

TRASPÀS DE RODALIES

Pel que fa a Rodalies, Capella ha assegurat que la redacció dels estatuts de l'empresa que gestionarà el traspàs "és el menor dels problemes" en aquesta operació, després de destacar que el que realment és complicat és saber com es traspassa, en quines condicions i el traspàs del dèficit de les empreses.

"En les pròximes setmanes crec que hi haurà passos a fer", ha subratllat Capella, que ha detallat que hi haurà d'haver un pacte sobre el pressupost que es destinarà a fer les obres per posar Rodalies al dia i una previsió per treballar en una planificació de futur, ja que l'actual xarxa no està preparada, al seu parer, per als 8 milions d'habitants de Catalunya i el creixement poblacional previst per als pròxims anys.

JUNTS

Preguntada per les paraules de l'exvicepresident del Govern central i exlíder de Podem, Pablo Iglesias, sobre que uns dirigents d'ERC van demanar a Podem aturar la delegació de competències d'immigració promoguda per Junts, Capella ha respost que "cap dirigent d'ERC pot demanar o demana que s'aturi" l'assumpció de més competències i cotes d'autogovern.

La portaveu republicana també ha assegurat que li agradaria que Junts "estigués en molts dels consensos del país", després d'haver lamentat que no s'hagin adherit al pacte de la setmana passada per regular els lloguers de temporada, que va signar el Govern amb el PSC, ERC, els Comuns i la CUP.

"Crec que també hem d'anar treballant aquests espais per a la trobada i l'acord. I és evident que nosaltres no estarem en aquelles línies polítiques que s'allunyen de la majoria del país", ha sostingut Capella, preguntada per la relació entre ERC i Junts després del pacte de no agressió al qual van arribar els seus líders, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, en la seva última trobada.