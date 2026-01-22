Capella (ERC) demana al Govern una reunió urgent sobre Rodalies i un acord per al teletreball

Celebra l'expedient a Renfe i avisa que si no li agraden les explicacions del Govern demanaran responsabilitats
BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha demanat al Govern una reunió urgent sobre la paralització del servei de Rodalies, i ha reclamat que la Generalitat impulsi un acord amb les empreses per "garantir l'activitat laboral de tothom a través del teletreball".
"Si no són capaços de fer funcionar el país, ja saben què han de fer, que deixin pas als qui sí sabem com funciona el país", ha afirmat aquest dijous en una roda de premsa a la cambra catalana.
Capella ha qualificat d'"absoluta vergonya" que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, digués que es restabliria el servei de Rodalies aquest dijous i que no hagi estat així, i ha acusat el Govern de dir vaguetats i d'amagar-se, textualment.
"El Govern de la bona gestió avui, per segon dia consecutiu, deixa sense transport Catalunya", ha criticat la portaveu republicana, que ha assegurat que els responsables tècnics d'aquesta situació han de donar la cara, demanar perdó i donar explicacions, en les seves paraules.
"DEIXAR DE FER DE PARA-XOCS"
Ha subratllat que el Govern "hauria de deixar de fer de para-xocs", i ha celebrat que hagi obert un expedient a Renfe, després d'avisar que si les explicacions de l'executiu al Parlament no els satisfan, demanaran responsabilitats polítiques.
Capella ha recordat que les infraestructures afectades depenen del Govern central, tant les vies de tren com l'AP-7, i que l'Estat "té l'obligació de mantenir-les en perfecte estat de funcionament", després d'exigir al Govern prendre les decisions necessàries per restablir la mobilitat.
"La ciutadania els demana solucions. Abans de fer anuncis, que tinguin clar que la solució serà immediata", ha insistit Capella, que ha detallat que volen que la reunió urgent se celebri abans del ple de la setmana vinent.