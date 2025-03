Capella (ERC) demana al Govern "fiscalitzar la deixadesa de funcions" de Renfe i Adif

Critica la "fanfarroneria" de Puente i convida Junts a defensar amb ERC el traspàs integral

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha demanat al Govern "fiscalitzar la deixadesa de funcions que fan Renfe i Adif" amb Rodalies, i els ha instat a fer pública aquesta fiscalització i exigir responsabilitats al Govern central.

En la seva intervenció aquest dimarts en el ple monogràfic de Rodalies al Parlament, ha reclamat que el govern de Salvador Illa defensi la ciutadania catalana davant "situacions que són d'abús de poder, de xantatge i d'indefensió permanent" per la gestió de Rodalies.

"Vostès han assumir les responsabilitats que tenen, no altres responsabilitats. I estar al costat de la gent, consellera, no és fer un tuit", ha retret Capella a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a qui ha criticat per no haver-se queixat als responsables de Renfe i Adif del mal funcionament de Rodalies.

POSAR ELS USUARIS EN EL CENTRE

La portaveu republicana també ha assegurat que "és moralment reprovable i d'una responsabilitat impròpia excusar qualsevol de les incidències o despropòsits amb la situació de les obres" a les infraestructures ferroviàries, i ha demanat posar els usuaris en el centre de les decisions sobre Rodalies.

Capella ha criticat "la fanfarroneria d'alguns polítics de Madrid, sense anar més lluny al ministre de torn", en al·lusió al ministre de Transports, Óscar Puente, en donar explicacions sobre les incidències a Rodalies, i ha reclamat més inversió i més ambició.

També ha sostingut que l'única solució és el traspàs integral de Rodalies, ha convidat a Junts a defensar-lo amb ERC, i ha preguntat als de Carles Puigdemont: "Si tan fàcil era, per què el 2010 vostès no van expulsar Renfe de la possibilitat de continuar gestionant Rodalies?", i ha afegit que no es podia fer i que per això els responsables de Junts es van negar a fer-ho en aquell moment.