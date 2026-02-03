Capella (ERC) critica l'absència de Puente en la crisi de Rodalies: "Ell sabrà per què no ve"

Insta el Govern central a moure "la fitxa que correspon" per cedir la recaptació de l'IRPF
BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha criticat l'absència a Catalunya del ministre de Transports, Óscar Puente, davant la crisi de Rodalies: "Ell sabrà per què no ve. És el màxim responsable del Ministeri".
"Nosaltres no hem de dir a cadascú què ha de fer, però és evident que quan ets el màxim responsable també ets el màxim responsable a l'hora de ser-hi quan allò sobre el que tu tens competències i capacitats ha fallat", ha sostingut Capella en una roda de premsa aquest dimarts.
Sobre la petició de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, que el secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, s'estableixi a Catalunya de manera permanent fins a l'estabilització del sistema de Rodalies, Capella ha reclamat que "despleguin tot el que calgui per solucionar i posar remei a les infraestructures de l'Estat".
"POSAR AL DIA" RODALIES
Ha reclamat al Ministeri que despleguin "tots els esforços per posar al dia la xarxa de Rodalies", que s'arromanguin i ho solucionin, i ha recordat que qui en té les competències és l'Estat i, per tant, el Govern no pot baixar a les vies per reparar-les, textualment.
La portaveu republicana ha explicat que en la seva moció sobre Rodalies del ple de la setmana vinent demanaran reprovació i "dimissions de tothom", després d'insistir que no és acceptable ni el nivell d'improvisació ni la mala gestió que s'està produint, en les seves paraules.
Ha tornat a retreure a l'executiu català que no està treballant per garantir el teletreball a les persones que no necessiten anar presencialment a la feina o que no hi poden arribar perquè no tenen garantida la mobilitat, ja que considera que això podria "ajudar a que la mobilitat obligatòria pugui estar garantida".