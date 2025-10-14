Capella (ERC) critica que Illa anés a "retre homenatge" al Rei durant les inundacions a Tarragona

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, anés a "retre homenatge" al Rei durant les inundacions de diumenge a les Terres de l'Ebre (Tarragona), en referència a l'assistència del president català als actes de commemoració del Dia de la Hispanitat a Madrid.
"Aquest homenatge denota una manca d'ambició en relació amb Catalunya", ha afirmat Capella en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra.
Ha afirmat que analitzaran si va funcionar correctament el sistema d'alertes durant aquest episodi de fortes pluges, preguntada per si considera que han fallat.
També ha detallat que ERC proposarà millores en les actuacions d'aquests episodis i en el suport econòmic a les persones afectades, perquè els ajuts siguin automàtics i s'incrementin, i ha defensat impulsar mesures per mitigar els efectes d'aquests episodis meteorològics.