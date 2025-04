Capella (ERC) critica el Govern: "L'apagada elèctrica no pot ser una apagada informativa"

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha criticat la reacció del Govern a l'apagada de dilluns en considerar que no va mantenir informada la ciutadania com caldria: "L'apagada elèctrica no pot ser una apagada informativa".

"El Govern va anar a remolc de La Moncloa. No en va informar durant hores, i això, per a ERC, és greu. L'apagada elèctrica no pot ser una apagada informativa, i un govern no es pot apagar", ha subratllat aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana.

Segons Capella, el Govern s'haurà d'explicar i dedicar tots els esforços possibles a saber què ha passat i com evitar que es repeteixi, i això suposarà que la Generalitat i el Govern central hauran de "fer els deures en la transposició de directives europees que també marquen obligacions que hi ha sobre la taula i que no s'han dut a terme".

En concret, s'ha referit a qüestions com identificar infraestructures estratègiques "que s'han de poder mantenir, passi el que passi, en situacions d'emergència", entre d'altres.

Sobre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui a petició única per donar explicacions, ho ha celebrat "tot i que encara no se sàpiguen els motius de l'apagada".

"Cal anar fins al fons de la qüestió, saber què ha passat, què és el que ha fallat i, si hi ha responsabilitats, que s'assumeixin i que s'assenyali els responsables del que ens va passar ahir que, com deia, és impropi del segle XXI", ha afegit.