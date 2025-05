Capella (ERC), sobre la crisi de la Dgaia: "Tothom" hi ha tingut responsabilitats polítiques

Acusa Junts de no voler la taxa turística en tornar a portar el decret al CGE

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha assegurat que "tothom" ha tingut responsabilitats polítiques en el sistema de protecció a la infància en risc, en al·lusió a l'ocorregut en la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia).

En una roda de premsa aquest dilluns, ha explicat que el plantejament d'una comissió d'investigació sobre la Dgaia --proposada pel PSC, ERC i els Comuns-- és una anàlisi de l'ocorregut des del 2011 fins a l'actualitat "més enllà de situacions extraordinàries", en referència al presumpte cas d'abús a una menor tutelada.

Ha assegurat que el període del 2017 al 2020 va ser una època en què Catalunya tenia els pressupostos prorrogats, es va aplicar l'article 155 de la Constitució després de l'1-O, per la qual cosa qui tenia "responsabilitats en aquell moment" era l'aleshores vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sostingut Capella.

També ha explicat que era un moment en què arribaven "200 menors de mitjana diàriament", per la qual cosa ha demanat que s'investiguin les contractacions extraordinàries, les prestacions a menors quan deixaven de ser-ho i també el cas d'abusos a la menor, i ha insistit que els consellers d'aleshores van prioritzar per sobre de tot garantir els drets dels infants, textualment.

Preguntada per si ERC demanarà comparèixer a Sáenz de Santamaría, Capella ha respost que no volen anticipar res, i que en el disseny de la comissió s'haurà de veure "què ha fallat i assumir, a qui correspongui, les responsabilitats que toquin", després d'afegir que posaran l'accent en la millora del sistema de protecció de menors.

TAXA TURÍSTICA

Capella ha criticat que Junts porti per segona vegada el decret per ajornar l'aplicació de la taxa turística al Consell de Garanties Estatutàries (CGE): "No sé si ho fan perquè no volen la taxa turística o perquè no són ells els que encapçalen aquesta regulació".

Ha explicat que la seva proposició de llei sobre aquest impost es tramitarà de manera conjunta amb el projecte de llei del Govern, i ha assegurat que la taxa turística haurà de tenir en compte la realitat diferenciada de Barcelona i de la resta de Catalunya.