Capella (ERC) creu que cap partit que "estimi el país" pot rebutjar el Consorci d'Inversions

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat que cap grup polític que "estimi el país" pot rebutjar la proposició de llei que arribarà la setmana vinent al Congrés per iniciar el tràmit de la creació del Consorci d'Inversions pactat entre el Govern i ERC.
En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra ha defensat que el consorci ha de ser l'instrument que resolgui l'"anormalitat" que suposa que l'Estat no executi al 100% allò que es pressuposta per a Catalunya, segons ella.
Així, ha dit que aquest instrument serà "molt més ràpid" i eficaç i permetrà que el disseny de les infraestructures, tot i que siguin titularitat de l'Estat, es faci des de Catalunya perquè puguin respondre a les necessitats del territori.
"El Consorci també és caminar cap a la consecució de més corresponsabilitat. Que vol dir, alhora, exercici de competències i exercici d'autogovern", ha afegit.
En aquest sentit, ha demanat que es doni suport a la tramitació al Congrés: "Si els sembla insuficient, en el tràmit d'esmenes podran millorar el text i incorporar tot allò que creguin que pot millorar", ha dit en referència als qui rebutgen la proposta, entre ells Junts.
JUNTS
Sobre la posició de Junts, el portaveu del qual, Josep Rius, va argumentar dilluns que la disposició addicional tercera de l'Estatut ja regula aquesta qüestió, i va explicar que la proposta de Junts passa perquè els diners no executats es transfereixin directament a la Generalitat, Capella ha dit que aquesta idea "no funciona, no es pot fer".
Ha sostingut que el Govern no pot actuar directament sobre les infraestructures que són titularitat de l'Estat, tot i que ha afegit que no renuncien a que la disposició addicional tercera vagi "directament" a la Generalitat per renovar infraestructures de titularitat catalana.
Preguntada pels contactes amb el partit de Carles Puigdemont sobre aquesta mesura ha afirmat que parlen permanentment amb tothom: "Sortint d'una Junta de Portaveus també vam reflexionar sobre qüestions en les quals hauríem d'estar d'acord ja d'entrada", ha exemplificat.