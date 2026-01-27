Capella (ERC) considera "un primer pas" ampliar el Pla de Rodalies i rebutja la via dels tribunals

Exigeix accelerar el traspàs de la xarxa i aparcar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat que l'ampliació del Pla de Rodalies és "un primer pas per revertir aquesta vergonya històrica en matèria d'inversió" a la xarxa ferroviària, i ha rebutjat l'opció d'acudir a la via dels tribunals.
"Diran, i és veritat, que hi ha hagut en l'últim quinquenni més inversió, però com que venim de tan a baix, és evident que no es nota", ha manifestat aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana, en què ha acusat socialistes i populars de la situació de Rodalies.
Més enllà de les destitucions dels tècnics que consideren "insuficients", Capella defensa que ara el que toca és buscar solucions per aconseguir la normalitat que hauria de suposar que els trens surtin i arribin a l'hora, ha dit.
"D'entrada és fàcil dir que dimiteixi tothom, però el primer que han de fer els responsables és solucionar el problema", ha argumentat la portaveu republicana, i creu que després ja serà moment d'analitzar si han de demanar més responsabilitats o altres decisions.
En preguntar-li si comparteixen que Junts demani al Govern portar Renfe i Adif als tribunals, ha replicat que els ciutadans "no viuen de litigis i amenaces de procediments judicials", i ha confirmat que assistiran a les manifestacions convocades.
DRETS
"Menys metres cúbics de formigó a l'aeroport, i el que sí necessitem és posar l'accent i la inversió en la xarxa de trens. És la infraestructura que dona i garanteix drets", com el de la mobilitat, la cohesió social i equitat territorial, ha recalcat.
En aquest sentit, ha insistit que l'aposta d'ERC passa per accelerar el traspàs de Rodalies per garantir un bon servei a la xarxa ferroviària, i aparcar l'ampliació de l'Aeroport de Bacelona-el Prat.
"Per a nosaltres ja no tenia sentit en aquell moment i continua sense tenir-ne en aquest moment", ha resolt.