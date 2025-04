Capella (ERC) celebra l'acord sobre habitatge i destaca que ara són "molts més"

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat que estan satisfets amb l'acord sobre habitatge i ha destacat que ara són "molts més" que fa un any, encara que ha assenyalat que segueixen treballant per garantir l'habitatge com un dret fonamental.

Ho ha dit aquest dimarts a la tarda en roda de premsa després de la reunió convocada per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, amb representants del PSC, ERC, Comuns i CUP per "negociar el decret d'habitatge", en la qual s'ha acordat regular el lloguer de temporada, després de pactar tramitar el decret de mesures urgents d'habitatge com a projecte de llei.

"És un pas més per detenir la picaresca i als quals s'han saltat durant molt temps la limitació del preu del lloguer a través del lloguer de temporada", trobant així un element que els permet especular, ha expressat, i ha defensat que l'habitatge és per viure i no per especular.

Ha afirmat que la llei d'habitatge estatal deixava "buits" per tots aquests que especulaven, mentre que l'acord d'avui tanca aquestes portes a l'especulació, la qual cosa ha apuntat com a motiu de satisfacció.

"UN ANY TARD"

Preguntada per les diferències d'aquest acord i el decret promogut pel Govern d'ERC sobre la mateixa matèria fa un any, Capella ha assenyalat a matisos de redacció, però ha destacat el fet que avui són "molts més" signant aquest acord i defensant que s'ha de treure el negoci de l'habitatge del mercat.

A més, ha destacat que l'eix troncal de l'acord pivota sobre el que "ERC sempre ha defensat", com que no és habitatge de temporada el dels estudiants mentre cursen un grau o un màster, quan viuen la major part de l'any en aquest tipus d'habitatge.

Així i tot, ha lamentat que van "un any tard", ja que en aquest transcurs ha crescut el lloguer de temporada, però ha celebrat que hi ha més aspectes d'aquest acord incorporats per altres grups parlamentaris, com la garantia de no perdre l'habitatge protegit, per la qual cosa ha valorat que, al seu judici, és un bon acord per a la construcció del dret a l'habitatge com a dret fonamental.