Capella (ERC) celebra que el Govern destitueixi Person: "No hi havia excusa possible"

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha celebrat que el Govern hagi destituït el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (França), Christopher Person: "No hi havia excusa possible".

En un missatge a X aquest dimarts recollit per Europa Press, Capella ha recordat que els republicans en van demanar la destitució "pel cúmul de despropòsits, per la ineptitud manifesta".

En un altre missatge a Bluesky, el president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha reclamat que després de la destitució "només cal dir les coses pel seu nom: Catalunya Nord", arran de la polèmica després que Person descartés fer servir aquest terme perquè no era oficial per part de les institucions franceses.