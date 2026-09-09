Capella (ERC) celebra la dimissió de Trapero després d'algunes "actuacions inadmissibles" dels Mossos

Demana la compareixença de Parlon i del nou director i la nova comissària en cap al Parlament
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha celebrat la dimissió del fins ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després d'algunes "actuacions inadmissibles" del cos com la infiltració en les assemblees docents o la resposta a les manifestacions a favor de Palestina.
"Era necessari que s'apartés de la direcció general de la Policia. La dimissió és conseqüència d'una situació que fa temps que era insostenible", ha afirmat en una roda de premsa al Parlament aquest dimecres.
La portaveu ha subratllat que ERC ja havia demanat explicacions "que ni han estat ni se les espera" d'algunes actuacions policials en les quals ha afirmat que es va aplicar repressió contra els manifestants, com per exemple durant la visita de Felip VI a Montserrat l'any passat.
"Per nosaltres són actuacions inadmissibles en una policia democràtica. Per tant, era evident, i així ERC ho havia demanat, que calia un canvi, que calia que es destituís el director general de la Policia, el senyor Trapero", ha sostingut.
"NOVA ETAPA" A INTERIOR
ERC ha demanat la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; del nou director general dels Mossos, Ferran López, i de la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà, perquè n'informin a més del "necessari canvi de rumb que hauria de prendre el Departament d'Interior i el cos de Mossos d'Esquadra".
Així, després de la dimissió de Trapero, Capella ha defensat que la Conselleria liderada per Núria Parlon ha d'"obrir una nova etapa".
Preguntada per la posició d'ERC sobre la continuïtat Parlon a Interior, Capella ha dit que la seva formació "manifestarà i posarà sobre la taula el que creu que ha de passar respecte a la consellera i el seu equip" en funció de les explicacions sobre els canvis a la Conselleria.