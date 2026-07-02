Capella avisa el Govern que amb els comptes "ja no hi haurà excuses per no liderar"

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha avisat el Govern que, amb l'aprovació dels pressupostos, "ja no hi ha excuses" per ajornar decisions, no desplegar els acords i no liderar.
Així s'ha pronunciat aquest dijous durant el debat final de pressupostos en el ple del Parlament, en què ha assegurat que els comptes han de servir perquè Catalunya "guanyi capacitat de decisió, reforci els serveis públics i disposi de més recursos per començar a corregir alguns dels grans desequilibris que arrossega".
Capella ha sostingut que Catalunya necessita uns comptes aprovats "no perquè el Govern hagi fet els deures, sinó perquè el país no es pot permetre continuar aturat", i ha reclamat a l'executiu català que no facin de portaveus del Govern central.
"En política, hi ha qui confon la coherència amb l'immobilisme. Nosaltres, ERC, pensem exactament el contrari. Ser coherents és defensar els mateixos objectius i alhora saber aprofitar cada moment, cada negociació, per acostar-nos-hi", ha subratllat la portaveu republicana.
Capella ha assegurat que el seu partit no ha caigut en "xecs en blanc", i ha defensat que fan una política exigent, que negocia, que condiciona, que obté avenços i que compleix els acords, després de repassar el que s'ha acordat amb el Govern per aprovar els comptes.