Capella (ERC) assegura que tenen "lligats" els vots del PSOE per al consorci d'inversions

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha assegurat que tenen "lligats" els vots del PSOE per a la seva proposició de llei de creació del consorci d'inversions de l'Estat a Catalunya, i ha instat Junts a donar suport a la iniciativa.
"Segurament ens hauria d'acompanyar més gent a aprovar aquest consorci", ha afirmat Capella aquest dilluns en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha recordat que ERC va fer costat a Junts quan demanaven la delegació de competències d'immigració.
Ha demanat als de Carles Puigdemont que no els facin "patir fins l'últim minut" per saber si tindran o no el seu suport, i ha afegit que, si Junts no hi vota a favor, n'hi haurà altres que ho veuran amb bons ulls.
Capella ha defensat que el consorci servirà perquè s'executin les inversions estatals en infraestructures i es planifiqui des de Catalunya: "Nosaltres sí que sabem el que convé a Catalunya, nosaltres sabem perfectament quines infraestructures li fan falta".
TRASPÀS DE L'IRPF
La portaveu republicana s'ha mostrat convençuda que hi haurà un acord perquè Catalunya recapti el 100% de l'IRFP: "Segur que arribarà i, si no arriba d'una manera ràpida, arribarà segurament d'una manera més lenta".
També ha avisat el PSOE i el president del Govern central, Pedro Sánchez, que no complir els acords amb ERC suposa encarir "el preu dels acords del futur".
Preguntada per si un traspàs de la prestació per desocupació podria desbloquejar la negociació pressupostària amb el Govern, Capella ha descartat posicionar-se: "No l'hi vull dir, no vull cremar qualsevol possibilitat que hi pugui haver sobre la taula", i ha afirmat que si els socialistes ho proposen, a ERC ho analitzaran.