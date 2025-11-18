Capella (ERC) afirma que de moment no hi ha pacte de finançament després del CPFF: "Avancem"

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat que ara per ara no hi ha un pacte entre el Govern central i els republicans per a un nou sistema de finançament, en relació amb els anuncis de l'executiu espanyol després del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'aquest dilluns: "Avancem, progressem adequadament".
En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, Capella ha fet servir l'expressió 'No direm blat fins que no sigui al sac i ben lligat' per dir que no celebraran un acord sobre finançament fins que no estigui tancat, i ha avisat que haurà de ser just i singular.
Preguntada per si la data anunciada, el febrer del 2026, per la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, li sembla massa llunyana, Capella ha respost que "no cal córrer per tenir un mal acord", i apostat per aconseguir un bon pacte tot i que impliqui més temps.
També ha insistit que no obriran "noves carpetes" sense tancar la del finançament, ja que és l'eix vertebrador de l'acord d'investidura de Salvador Illa, ha dit textualment preguntada per si s'obriran a negociar els pressupostos a partir del febrer del 2026.
Sobre si confia que les majories del Congrés dels Diputats avalarian un finançament acordat entre el Govern central i ERC, la portaveu republicana ha assegurat que està "convençudíssima" que si és un bon acord tirarà endavant.
"Estic convençuda que no hi ha cap partit que vulgui remar en contra que Catalunya tingui el finançament que es mereix", i ha afegit que els partits independentistes d'obediència estrictament catalana no hi votaran en contra, en al·lusió a Junts.