Capella (ERC) afirma que l'ordinalitat no queda blindada en l'acord de la bilateral

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat aquest dimarts que el principi d'ordinalitat "no queda blindat" en l'acord entre el Govern central i la Generalitat de la comissió bilateral d'aquest dilluns sobre el model de finançament singular per a Catalunya.

"El principi d'ordinalitat ha de ser clar i determinat. No pot ser que no es parli amb claredat i que, per tant, només formi part del preàmbul. Catalunya està ecamnada dels preàmbuls i de les exposicions de motius", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Capella ha demanat més concreció respecte a aquesta qüestió i el calendari, a més de la definició de la hisenda catalana, i ha exigit que l'IRPF el recapti l'Agència Tributària de Catalunya el 2026: "Exigim que sigui així perquè forma part de l'acord", ha dit, en referència al pacte d'investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

Ha afirmat que en la bilateral d'aquest dilluns "segurament ja s'havia de concretar com s'haurien de fer determinades qüestions", tot i que s'ha mostrat d'acord que hi ha d'haver un període de transició perquè no és una qüestió menor, en les seves paraules, passar de recaptar 5.000 milions en impostos a 30.000.

Sobre la possibilitat de nous acords amb el Govern central o amb el Govern, ha afirmat: "No hi haurà nous acords si no hi ha compliment dels acords, i en aquests moments no progressen al ritme que tocaria. Ahir era un pas? Sí. És un pas en la línia correcta? Bé, cal millorar moltes qüestions".