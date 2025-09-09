Capella diu que l'acord de finançament singular amb el PSC és "al congelador"

El partit celebrarà unes jornades de treball el pròxim 19 de setembre a Vacarisses (Barcelona)
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat que l'acord de finançament singular amb el PSC encara és "al congelador" i ha traslladat als socialistes la responsabilitat d'aprovar uns nous pressupostos, tot i que condiciona les negociacions al fet que es compleixin els actuals acords.
"Per obrir noves carpetes cal que es tanquin carpetes i cal que es compleixin qüestions que s'havien de complir durant aquest any i que, a hores d'ara, doncs encara no estan, diria que encara són al congelador", ha dit en referència al finançament en una roda de premsa aquest dimarts al Parlament.
RECAPTAR L'IRPF
Capella també ha incidit en la proposició de llei per habilitar legalment les comunitats autònomes de règim comú per poder recaptar l'IRPF que els republicans han presentat aquest dilluns: "Qui té o hauria de tenir un interès perquè aquesta proposició de llei vegi la llum i sigui aprovada doncs és el PSOE i el PSC".
Preguntada per si creu que en cas que el PSOE no faciliti aquesta proposició de llei pot complicar la negociació pels pressupostos catalans i els de l'Estat, ha afirmat que la "pressió" no l'hauria de tenir ERC sinó el PSOE a Espanya i el PSC i el president de la Generalitat, Salvador Illa, a Catalunya.
"Cadascú en aquest cas el govern de Madrid sap el perill de no complir amb els acords i el Govern de la Generalitat presidit pel senyor Illa sap els riscos de no aprovar o no fer possible que els acords s'aprovin".
JORNADES D'ERC EL 19 DE SETEMBRE
La republicana ha assenyalat que el pròxim 19 de setembre el partit celebrarà a Vacarisses (Barcelona) unes jornades de treball del grup parlamentari i que també comptarà amb la presència del president de la formació, Oriol Junqueras, per "dissenyar" l'estratègia en la represa del període de sessions.
Capella també ha enviat un missatge de "solidaritat" a la Global Sumud Flotilla i ha alertat, en les seves paraules, de l'intent d'obstaculitzar l'obertura d'un corredor humanitari després del suposat atac amb un dron contra una de les embarcacions de la Flotilla atracades al Port de Tunísia.