Capella (ERC) afirma que Illa ha de reflexionar perquè té "carències importants" en el seu govern

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha de reflexionar perquè té "carències importants" en el seu govern i li ha demanat prendre decisions, després que dilluns anunciés la substitució de la fins ara consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, per Raúl Moreno.
En una roda aquest dimarts a la cambra catalana ha dit que això no és una remodelació de l'executiu i creu que es tracta d'un canvi a proposta de Martínez Bravo que "ha tingut dificultats per poder exercir l'activitat com a consellera ja que tenia part de la vida a Madrid".
Capella ha remarcat que "servir el país vol dir que l'has de servir les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana" i que això és part del lloc de servidor públic.
Ha criticat que el Govern va al "ralentí" i té dificultats per abordar moltes de les qüestions que afecten Catalunya, i ha incidit en la necessitat de prendre decisions per no perdre ni un segon més.
"Jo no assenyalo mai ningú", ha expressat, però ha advertit que per afrontar els reptes que té Catalunya cal una dedicació plena.
AMNISTIA
En referència a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va avalar l'amnistia la setmana passada ha celebrat que "confirma que la repressió no pot ser mai una resposta" i ha defensat que l'amnistia s'hauria d'haver aplicat fa més de dos anys.
"El temps se'ls acaba, la llei d'amnistia ha de ser aplicada", ha remarcat, i ha demanat als tribunals que resolguin i apliquin el que ha dictaminat Europa.