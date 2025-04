Capella afirma que estan "molt a prop" d'un pacte per al lloguer de temporada

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat que estan "molt a prop de tancar" un pacte amb el Govern per regular el lloguer de temporada, a partir de la tramitació com a projecte de llei del decret de mesures urgents en matèria d'habitatge i urbanisme, la convalidació del qual es votarà aquest dimecres al matí en el ple del Parlament.

En una roda de premsa aquest dimarts, ha explicat que ERC ha posat l'accent en que la regulació "pivoti sobre l'ús de l'habitatge de temporada", en el qual quedarien exempts els usos per a lleure i vacances, però sí que s'aplicaria la regulació de preus als lloguers de temporada per a una altra mena d'usos, com el lloguer a estudiants.

Ha especificat que en la regulació del lloguer d'habitacions es van posar d'acord "ràpid" amb els socialistes, i van acordar que el preu del còmput de les habitacions no pugui superar el límit que estableix la llei d'habitatge.

AMB SEGURETAT JURÍDICA

Preguntada pel calendari d'aprovació, Capella ha cridat els grups a "treballar perquè sigui una realitat", i ha afegit que com més ràpid s'aprovi millor, però que s'ha de fer amb seguretat jurídica.

Ha explicat que han presentat una esmena a la totalitat a la proposició de llei de Junts per regular el lloguer de temporada perquè consideren que no soluciona el problema: "Deixa sense empara el problema principal només diu que cal especificar en el contracte que és temporal i durada lliure, és a dir, que puguis pactar el que vulguis".