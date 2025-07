Capella (ERC) afirma que correspon al PSOE "buscar la suma" per complir en finançament

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat aquest dimarts que correspon al PSOE "buscar la suma" per poder complir amb els acords als quals va arribar amb el seu partit en matèria de finançament per a Catalunya.

Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana en preguntar-li per la bilateral Govern-Generalitat de dilluns, en la qual, segons diversos mitjans, s'abordarà elaborar una proposició de llei que es registrarà al Congrés per permetre que Catalunya recapti l'IRPF el 2026.

"Li correspon al PSOE esforçar-se i arremangar-se perquè sigui possible i viable que l'acord es compleixi", i ha dit que si no es compleixen els pactes, difícilment s'arribarà a nous acords.

Ha dit que ERC sempre ha treballat perquè Catalunya tingui un bon finançament, que sigui just i singular, i ha insistit que és el PSOE qui ha de dialogar, negociar i acordar per complir els pactes que ha assolit amb els republicans: "No són paper mullat", ha afegit.

MONOGRÀFIC SOBRE INFRAESTRUCTURES

Capella ha recordat que l'ordre del dia del ple de la setmana vinent inclourà un monogràfic sobre infraestructures, en el qual ha explicat que interpel·laran el Govern sobre el projecte per ampliar l'Aeroport de Barcelona.

La diputada republicana ha recordat que la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, va assegurar en l'últim ple tenir un conflicte d'interessos sobre l'ampliació de l'enclavament, ja que viu a Castelldefels (Barcelona) i els avions passen per sobre de casa seva, i va demanar reduir emissions i fer servir "menys els avions".

"Celebrem que fins i tot la consellera de Salut del Govern també es posicioni en contra d'ampliar l'Aeroport", ha expressat Capella, que ha dit textualment que ERC aposta per governar l'enclavament des de Catalunya i per connectar tots els aeroports catalans amb el sistema ferroviari d'alta velocitat.

També ha dit que aprofitaran per abordar els avenços en relació amb el traspàs de Rodalies, que té com a objectiu millorar el servei actual, segons ella.