Capella (ERC) afirma que buscaran "el mecanisme" per fer realitat el Consorci d'Inversions

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha assegurat que buscaran "el mecanisme" perquè el Consorci d'Inversions sigui una realitat, tot i que ha descartat avançar fórmules, després que la seva proposició de llei per crear-lo decaigués la setmana passada al Congrés, amb el vot en contra del PP, Vox i Junts.
"Farem el que calgui fer, per una via o per la que faci falta", ha sostingut Capella en una roda de premsa aquest dimarts, després d'afegir que no creu que hi hagi problemes per constituir una societat mixta, perquè ja ho contemplava l'acord d'investidura amb els socialistes.
La portaveu republicana ha criticat el 'no' de Junts: "No s'entén que aquells que diuen defensar Catalunya no creguin necessari tenir unes infraestructures degudament finançades", i els ha acusat de votar-hi en contra per no haver estat ells els qui han impulsat la iniciativa.
Preguntada per la proposta de Junts de fer un front comú al Congrés, Capella ha respost que ERC sempre ha donat suport a iniciatives que suposaven millores en l'autogovern sense preguntar-ne l'autoria, i ha afegit: "És molt bonic demanar que ens hi sumem, quan tu no fas res perquè la summa sigui possible".
La portaveu republicana ha sostingut que "si volen ser coherents, si hi ha possibilitat de poder tornar a sumar, estaria bé que diguessin que hi estan d'acord", i ha insistit que en el cas del Consorci d'Inversions haurien d'anar tots a l'una.
Quant a les negociacions pressupostàries, Capella ha descartat posar calendaris per acordar els comptes, i ha assegurat que és "possible i probable" que s'aprovin si hi ha acords per reforçar la sobirania, l'equilibri territorial, la mobilitat i el reforç dels serveis públics.