Capella diu que ERC espera les explicacions d'Illa sobre PISA abans de demanar "responsabilitats"

"Començar el curs amb una vaga és mal senyal independentment del seguiment"
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha assegurat que la seva formació esperarà les explicacions del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre l'error en la mostra que ha exclòs Catalunya de l'informe PISA, abans de demanar les "responsabilitats" que calgui.
"Abans de tot, saber o valorar què ha passat. Que es donin les explicacions pertinents i, si no són satisfactòries, ERC demanarà el que calgui", ha sostingut en una roda de premsa al Parlament aquest dimarts.
La portaveu republicana ha assenyalat que es va destituir la secretària general d'Educació "per raons evidents i òbvies", tot i que ha defensat que ara el més necessari és saber què ha passat i què no va funcionar en la preparació de les proves PISA.
Així mateix, ha lamentat la vaga docent d'aquest dimarts i ha afirmat que "començar el curs amb una vaga és mal senyal independentment del seguiment que se'n faci".
Capella ha apostat per buscar les solucions que reclama la comunitat educativa "per revertir la situació de vaga que va encadenant vagues una rere l'altra" i ha afirmat que els instruments estan sobre la taula, amb els pressupostos de la Generalitat del 2026 aprovats.
"ESTABILITZAR EL SISTEMA EDUCATIU"
"Més enllà dels retrets, d'assenyalar, que cadascú assumeixi la seva responsabilitat. Ara és moment de posar sobre la taula horitzons, és el moment d'estabilitzar el sistema educatiu", ha dit.
Per fer-ho, ha insistit en la "necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana" amb un horitzó de 10 anys vista que defineixi els objectius per estabilitzar el sistema educatiu amb resultats que siguin mesurables.
Capella ha subratllat que ERC veu imprescindible que aquest gran acord "vinculi el Govern, el Parlament, els sindicats, la comunitat educativa i la societat en general".
"El més important és reconstruir un sistema d'avaluació rigorós i transparent, el més important és que aquest acord faci possible un compromís de país", ha resolt.