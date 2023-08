Capella demana per carta a Raquel Sánchez "culminar i completar amb urgència" el traspàs de Rodalies

BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Ester Capella, ha demanat aquest dilluns al matí a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, "culminar i completar amb urgència" el traspàs de Rodalies de Catalunya, han explicat fonts de la Conselleria a Europa Press.

En la carta, consultada per Europa Press, ha instat a fixar una reunió per abordar el "traspàs integral de Rodalies de Catalunya en totes les seves variables", on ha llistat la infraestructura, el material mòbil, els recursos humans i les inversions, així com de les mesures per afrontar les alteracions del servei, en les seves paraules, fins que es faci efectiu el traspàs.

La consellera ha al·ludit la demanda al descarrilament d'un tren Talgo sense passatgers el matí del 15 d'agost que, segons la carta, va perjudicar a unes 65.000 persones en provocar la demora de 562 trens i la supressió d'altres 267, amb retards acumulats de 8.079 minuts.

També a la incidència en el sistema de senyalització d'Adif del 24 d'agost, que va causar retards de fins el 30 minuts en les línies R1, R2, R3 i R4, a més de les "26 incidències greu" relacionades amb la infraestructura produïdes els últims 60 dies.

Així mateix, ha demanat abordar "diverses accions en matèria d'habitatge", com l'aprovació de les àrees tensionadas declarades per la Generalitat, l'accés a 2.000 milions d'euros dels Fons Next Generation i la cessió gratuïta de 1.500 habitatges de la Sareb, entre d'altres.