Capella defensa al Parlament "garantir l'habitatge com un dret fonamental"

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Ester Capella, ha defensat aquest dimecres "garantir l'habitatge com un dret fonamental" i ha assegurat que no és una mercaderia amb la qual es pot especular.

Ho ha dit en el ple del Parlament, després d'una interpel·lació de la diputada de Cs Noemí de la Calle, que ha demanat a Capella tenir "un transport públic eficient" perquè la població no es concentri a les grans ciutats, on ha afirmat que és més car viure-hi.

Capella ha dit que en els últims 10 anys el preu de l'habitatge a la ciutat de Barcelona ha augmentat un 60% i que no aplicar la llei de contenció de rendes, que regula els preus del lloguer, "està generant un increment i una exasperació també del preu del lloguer".

De la Calle ha criticat que el Govern només promogui, a parer seu, polítiques per al lloguer i no per a la compra, i ha reiterat la petició de Cs d'"augmentar la freqüència i l'horari" del transport públic per facilitar l'accés a les grans ciutats.

Davant d'aquesta demanda, Capella ha proposat a Cs que "acompanyin el Govern de la Generalitat a reclamar el traspàs de Rodalies".