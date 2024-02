Capella critica la "visió homogeneïtzadora de l'Estat" en la regulació dels lloguers

Defensa que el sistema català d'índexs que va anul·lar el TC "és més fiable"



BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha criticat la "visió homogeneïtzadora de l'Estat" en la regulació dels barems de referència del preu del lloguer.

"Lamentem la posició del Ministeri trencant un acord, i amb aquesta visió homogeneïtzadora de l'Estat només amb l'excepció del País Basc i Navarra", ha replicat en preguntar-li per la nova regulació dels lloguers durant la presentació d'una campanya contra les violències sexuals en el transport públic.

Per Capella, la norma del Govern central "trenca l'acord" que van tancar al gener per treballar sobre un sistema d'índexs en lloc de barems com ha estat finalment, i ha afirmat que fins divendres passat van treballar sobre la proposta de comú acord.

La consellera ha criticat la regulació perquè "l'únic territori de l'Estat espanyol que té un índex propi és Catalunya i haurà d'aplicar aquest índex" en lloc de l'autonòmic que va aprovar la Generalitat i va anul·lar el Tribunal Constitucional (TC) per invasió de competències.

"Vegin la contradicció de la mateixa afirmació del Ministeri. Nosaltres continuem defensant el sistema d'índexs, perquè és més fiable, reconeix més les circumstàncies que es produeixen a les ciutats i pobles" tenint en compte les diferències carrer a carrer, ha afegit.

Capella ha afegit que "en qualsevol cas és una bona notícia que definitivament comencin a parlar de publicar les zones tensionades", i ha assegurat que Catalunya és l'única comunitat autònoma que vol aplicar la contenció de rendes.