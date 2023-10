Capella critica que l'acord del PSOE i Sumar "envaeix competències" de la Generalitat

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha criticat que l'acord del PSOE i Sumar per formar govern que van anunciar dimarts "envaeix competències" de la Generalitat.

Durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, també ha criticat aquest dimecres que els compromisos recollits en aquest acord els "paga la ciutadania catalana" després.

"Quan facin anuncis, acompanyin la promesa de lleialtat institucional, la qual cosa vol dir: 'No envairem competències i dotarem econòmicament el que anunciem", ha replicat al portaveu dels comuns, David Cid, que havia acusat el Govern d'incomplir l'acord dels pressupostos 2023.

Preguntada per si la Generalitat tornarà a finançar la rebaixa dels títols de transport públic el 2024 i la gratuïtat de la T-16, la consellera ha respost que el Govern complirà "el finançament del 30% dels títols de transport", i ha recordat que el Govern hi ha invertit 64 milions d'euros aquest any.

També ha promès consolidar la gratuïtat de determinades targetes de transport, però ha reclamat al Govern central que posi a disposició la part de finançament que li correspon, ja que "des del 2010 no aporta a l'ATM de l'àrea metropolitana de Barcelona el que li correspon".