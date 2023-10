Capella critica el Govern central perquè "no fa ni deixa fer" en les incidències de Rodalies

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha acusat el Govern central de desentendre's de Rodalies, en referència a les incidències d'aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R2 Sud: "Mentrestant, l'Estat, inexistent, segueix tirant pilotes fora: ni fa ni deixa fer".

En una anotació a X recollida per Europa Press ha qualificat aquest dilluns de "matí molt complicat a Rodalies. Avui més del normal", i ha sostingut que és evident a ulls de tothom que el sistema no funciona i que la ciutadania no s'ho mereix, textualment.

L'R2 i l'R2 Nord presenten retards mitjans de 20 minuts per un incident a la infraestructura a la Llagosta (Barcelona) i la línia R2 Sud presenta retards mitjans de 40 minuts al seu pas pel Garraf per una avaria elèctrica.