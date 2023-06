Capella creu que la llei d'habitatge es queda "curta" i reivindica la catalana que va tombar el TC

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Ester Capella, ha considerat aquest dimecres que la llei d'habitatge del Govern central es queda "curta" en diversos aspectes i ha reivindicat que la referència del Govern sobre aquesta qüestió és la norma catalana que va tombar el Tribunal Constitucional (TC).

"Entre el que va tombar el TC i el que ha passat ara, una llei estatal, durant aquest temps no ha passat res. Som on som, hi ha una llei estatal que ha entrat en vigor. No deixarem passar cap oportunitat per garantir aquest dret fonamental", ha explicat en resposta a una interpel·lació en el ple de la diputada de la CUP Montserrat Vinyets.

En la seva opinió, la llei que garantia el dret a l'habitatge és la que va aprovar el Parlament i va ser tombada pel TC "amb el recurs interposat pel PP i amb el suport del govern més progressista de la història".

Malgrat tot, creu que "en el mentrestant" han de treballar en el que convingui, per la qual cosa ha insistit que no deixaran passar cap oportunitat per fer efectiu el dret a l'habitatge.

"En política pots estar tot el dia confrontant i dient que no, i has de mesurar la força que tens. Pots plantar-te en el 'no' a tot o tenir l'oportunitat d'avançar i garantir drets. En el garantir drets em trobaran sempre", ha resolt.