Capella confia que el Govern central signi l'encomanda de gestió al Maresme (Barcelona) aquest any

Les actuacions a infraestructures de la comarca requeriran 384 milions



BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha confiat que el Govern central ratifiqui les encomandes de gestió per actuar a les infraestructures del Maresme (Barcelona) aquest any, informa el Govern en un comunicat.

"Estem convençuts que el nou ministre de Transports i Mobilitat sostenible complirà amb el compromís", ha defensat en una reunió amb alcaldes de la zona aquest dilluns.

Les actuacions a la comarca requeriran una inversió de 384 milions d'euros, que inclouen el deute "pendent" d'un acord ratificat entre l'executiu central i la Generalitat el 2009 i la seva actualització d'acord amb l'IPC.

"El departament de territori ja està treballant en els projectes de la major part d'actuacions recollides en el protocol", ha assegurat.

ACTUACIONS

Capella ha subratllat la pacificació de l'N-II i la millora de la connectivitat de la via C-32 com "un pas molt decisiu per millorar la mobilitat" a la zona.

El Govern preveu actuar al corredor viari per "millorar la permeabilitat transversal" i la integració territorial, descarbonitzar-lo i digitalitzar-lo, millorar-ne la mobilitat amb la Selva Marítima i l'execució per part d'Adif d'inversions per millorar l'R1 de Rodalies.

Estima dedicar 80 milions d'euros a la "integració urbana de l'N-II", que inclou la incorporació d'un carril bici segregat, l'ampliació de voreres i la disminució de la velocitat màxima permesa.

Afecta més de 40 quilòmetres de fins a 18 municipis i s'ha dividit en sis projectes: tres per garantir la continuïtat del carril bici al passeig marítim i tres més per pacificar l'N-II.

També espera passar dels 30.000 vehicles diaris de l'N-II als 10.000 en alguns trams amb actuacions als enllaços per valor de 90 milions, un projecte que espera sotmetre a informació pública el 2024.