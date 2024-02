Capella commemora el centenari de l'arribada del tren a Balaguer (Lleida)

LLEIDA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Ester Capella, ha commemorat aquest diumenge els cent anys de la línia de tren de Lleida a Balaguer, que va néixer el 3 de febrer del 1924 i que va potenciar la "transformació" del territori.

En un acte organitzat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Capella ha defensat una xarxa "extensa, fiable i ben connectada", després d'un recorregut a bord d'un tren vinilat amb motius històrics, informa el departament en un comunicat aquest dissabte, recollit per Europa Press.

Aquest tren circularà fins a finals d'any per la línia Lleida - La Pobla de Segur.

Amb motiu del centenari, s'ha inaugurat una exposició que recopila la història de la línia i serà itinerant i FGC ha editat el llibre 'La línia de Lleida a Balaguer. 100 anys d'una cruïlla d'esperances i d'un camí per al futur', tots dos elaborats per l'historiador Carles Gorini.

El 'ferrocarril de la Noguera Pallaresa' va arribar a Balaguer el 1924, però no va ser fins el 1951 que ho va fer fins a la Pobla de Segur (Lleida) i, després d'un "declivi" de la línia per falta d'inversió, finalment FGC va assumir el 2005 la gestió per revitalitzar-la.

La línia va tancar el 2023 amb 372.229 viatges, amb els quals va arribar a les "millors xifres" del servei.