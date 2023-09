Capella assenyala que la solució per a l'aeroport de Barcelona passa per la seva "governabilitat"

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Ester Capella, ha assenyalat que la solució per a l'aeroport de Barcelona-el Prat passa per la seva governabilitat: "La governabilitat n'és la clau. Sense governabilitat, no podem parlar de res més".

En una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest diumenge per Europa Press, ha assegurat que en tres mesos hi haurà una solució per a la infraestructura i que es treballa "intensament en diferents opcions".

Capella ha reivindicat la llei catalana que limita els preus de lloguer: "Es va aprovar al Parlament i la va tombar el Tribunal Constitucional, malgrat que limitar el preu del lloguer és constitucional i no afecta el dret de propietat".

Ha assenyalat que la Generalitat aposta per l'índex català, "que ja està testat", i que la seva voluntat i vocació és aplicar aquesta llei.

Segons la consellera, s'ha de generar habitatge de lloguer a preu assequible --la seva proposta és tenir 10.000 pisos a finals del 2026--, i ha apuntat que ho faran amb diferents vies, però ha criticat que l'oferta de la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) hauria de ser una cessió gratuïta.

TRASPÀS "INTEGRAL" DE RODALIES

Respecte a Rodalies, ha assenyalat que en volen el traspàs integral: "Ho volem tot. Volem decidir sobre les vies, sobre el tren i, sobretot, el que passa a Rodalies. Tot i que hi ha hagut més inversions en els últims anys, la nostra prioritat és el traspàs integral".

En ser preguntada sobre quan es farà aquest traspàs íntegre de Rodalies, ha respost que la qüestió "forma part de l'exigència de negociació amb l'Estat".

FINANÇAMENT

Segons ella, cal debatre sobre com es finança el transport públic i s'ha de demanar lleialtat al Govern central "perquè cada cop que hi ha un anunci de gratuïtat i bonificació no hi ha la cobertura econòmica necessària".

Ha analitzat que la connexió entre Terrassa i Sabadell (Barcelona) "és el conveni que està més verd dels que es deriven de l'acord pressupostari", i ha apuntat que ha d'estar signat abans que acabi l'any.