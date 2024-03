Capella assegura que el corredor mediterrani "és un exemple de la mala gestió" de l'Estat

Cañete demana a les administracions incloure la infraestructura en els pressupostos



BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha assegurat que el corredor mediterrani "és un exemple de la mala gestió i la manca de determinació dels governs, dels diferents governs de l'Estat, per executar" actuacions necessàries en infraestructures estratègiques catalanes.

Ho ha dit aquest dimecres en la clausura d'una jornada dedicada al corredor mediterrani i a l'àrea de Tarragona a la seu de Pimec a Barcelona juntament amb el president de la patronal, Antoni Cañete.

A parer seu, tot i que la connexió ferroviària és un consens, "el que no acaba d'arribar mai d'una manera clara, directa i evident són les inversions, que es pressuposten, però no s'executen, o s'executen tard i de manera insuficient".

"Ja ens agradaria que depengués només de nosaltres el desplegament de les infraestructures del país, no ho posin en dubte. Si depengués del Govern de la Generalitat i d'aquest país, segurament aniríem d'una altra manera", ha defensat.

La Generalitat facilitarà tots els consensos necessaris per dur a terme projectes que qualifica de prioritaris, com el corredor mediterrani, i que acosten Catalunya als seus "horitzons i objectius".

"ALERTA FERROVIÀRIA"

Cañete ha demanat a les administracions incloure el corredor mediterrani en els pressupostos de la Generalitat i que sigui una prioritat en l'àmbit de les infraestructures.

Pel president de la patronal, millorar les connexions requereix consensos, planificació, temps i simplificació administrativa, i n'ha subratllat la importància: "Vull proclamar una alerta ferroviària".

"No oblidem que no només són vies. No ens oblidem que hem de tenir solucions a curt, mitjà i llarg termini. També hem de tenir elements que ens puguin permetre la diferenciació", ha afegit.