Capella afirma que l'esmena a la totalitat d'ERC als pressupostos "no és cap ultimàtum"

Assegura que "hi ha mecanismes" per complir amb la recaptació de l'IRPF a Catalunya
BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat que l'esmena a la totalitat als pressupostos del Govern que han presentat aquest dimarts "no és cap ultimatum" a l'executiu català ni tampoc una mesura de pressió.
"No és cap gir de guió, no és un canvi, no és cap ultimàtum, no és una mesura de pressió, no és un rumb, sinó que constatem que davant el fet que no passa res, ERC fa servir els mecanismes que té per fer complir els acords", ha apuntat en una roda de premsa aquest dimarts al Parlament amb el portaveu adjunt de la formació Jordi Albert.
Capella ha dit que les negociacions continuen "al mateix lloc" i ha afegit que és el Govern qui ha de pressionar el PSOE perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF, condició dels republicans per negociar els comptes de la Generalitat.
SABEN "QUÈ CAL FER"
"El PSC i el Govern saben perfectament què cal fer si volen, tant com vol Esquerra Republicana, uns pressupostos, i és posar tots aquells elements que calen per fer camí", i ha reclamat que la recaptació de l'IRPF sigui una realitat.
Així, ha defensat que la posició d'ERC és coherent i que "ningú no es pot sentir enganyat" perquè era una cosa que ja havien advertit la setmana passada, i assegura que les condicions tampoc no es donen aquesta setmana.
Ha sostingut que és garantia de credibilitat que allò acordat es compleixi i que ERC no actua amb reserves mentals quan arriba a acords: "Ja sé que de vegades els costa, però, en tot cas, hi ha marge de maniobra, tenim prou temps perquè es materialitzi allò que es va acordar".