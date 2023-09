Capella acusa el Govern central de "pensar en processos electorals" amb l'eliminació dels peatges

Els demana deixar de fer "interpretacions no volgudes pel legislador" amb la llei d'habitatge

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha acusat el Govern central de "pensar en processos electorals" respecte a l'eliminació dels peatges a les vies de titularitat estatal.

"Quan acorden evitar que qui contamini pagui, o que qui les utilitzi pagui, ens han d'explicar d'on sortiran les misses", ha instat en una entrevista d'aquest dijous a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press.

Ha assenyalat que cada dia una mitjana de 30.000 camions travessen l'AP-7 i l'AP-2 a Catalunya, els quals "paguen peatges per tot Europa menys quan arriben aquí".

En aquesta línia, Capella ha assenyalat la falta d'un sistema ferroviari de transport de mercaderies: "És el que sempre s'ha reclamat amb el corredor mediterrani", per al qual, a parer seu, Espanya va tard.

"Anem tard amb el corredor mediterrani per transportar mercaderies. I anem tard per anivellar-nos amb Europa quant a la sostenibilitat mediambiental", ha recalcat.

LLEI D'HABITATGE

Respecte a la llei d'habitatge, la consellera ha demanat al Govern central que deixi de fer "interpretacions no volgudes pel legislador" i permetin aplicar-la a Catalunya.

Ha assenyalat que "quan escoltes i llegeixes els debats parlamentaris, veus quina era la vocació i la voluntat del legislador", i que això no es compleix a l'hora d'aplicar la llei.

"Es treuen de la màniga una interpretació que no és un acte degut, pel qual no és suficient aprovar la memòria per ser publicada", sinó que demanen als governs autonòmics presentar també unes mesures per pal·liar l'efecte de la contenció de rendes, que Capella afirma que no apareix en cap article de la llei.