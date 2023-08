Capella acusa al Constitucional d'estar "fent política" al inadmetre el recurs de Puigdemont

BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha acusat al Tribunal Constitucional d'estar "fent política i limitant drets" en inadmetre el recurs de l'expresident Carles Puigdemont contra l'ordre de detenció que va dictar el Tribunal Suprem pels delictes de desobediència i malversació.

En un tuit d'aquest dijous recollit per Europa Press, ha retret al Constitucional no respectar ni el fons ni la forma, en les seves paraules, i que "tot si val per la sacrosanta 'unidad de la patria'. Atado y bien atado".

Aquest dimecres, la Sala de Vacances de l'òrgan de garanties ha pres la decisió d'inadmetre el recurs de Puigdemont per dos vots a favor --els dels magistrats de l'ala conservadora César Tolosa i Concepción Espejel-- i un en contra -el de la magistrada del sector progressista Laura Díez--.