El cap de l'UME entén el "dolor" però demana "paciència": "Estem fent tot el que podem"

Assegura que s'hi estan "deixant la pell" amb torns de 12 hores i situa en 7.800 els agents d'aquest dilluns a última hora

MADRID, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

El cap de la Unitat Militar d'Emergències (UME), Javier Marcos, ha reconegut el "dolor" de la població a les zones afectades per la dana a la província de València però ha demanat "paciència" per la complexitat de la situació i els problemes de mobilitat i ha assegurat que les forces armades estan fent tot el possible.

En la roda de premsa a La Moncloa posterior a la reunió d'aquest matí del comitè de crisi presidida pel rei Felip VI, Marcos ha informat que actualment hi ha 6.600 agents de les forces armades desplegats i vora les 20.00 hores aquesta xifra se situarà en els 7.800 als quals cal sumar molts altres més --5.000 en el cas de l'Exèrcit de Terra-- que estan donant suport a les operacions des de la distància.

El cap general de l'UME, que durant els últims dies ha visitat en persona les zones afectades, ha incidit que "el grau de destrucció és tan gran que la mobilitat està limitada". "És una complexitat tan greu que això requereix dues coses: ser disciplinats i tenir paciència", ha afegit.

En aquest sentit, després de reconèixer que "és difícil perquè l'emoció i el dolor fan que això no sigui fàcil", ha demanat a la població que entengui "que els 7.800 militars de les forces armades estem fent tot el que podem", doblant torns, i que hi ha més personal a disposició per poder-lo traslladar en avions.

Segons el general Marcos, els agents de l'UME, de l'Exèrcit de Terra, de l'Armada i de l'Exèrcit de l'Aire són presents a les 69 localitats afectades, però "no només als pobles, a les carreteres que uneixen aquests pobles, als ponts, a les cases aïllades".

"No ens deixem cap casa enrere", ha assegurat, i ha justificat que els soldats "s'hi estan deixant la pell en tot moment", amb torns de dotze hores dels quals tornen esgotats. "No es pot posar en dubte cap comportament de les forces armades que no sigui el que ha de ser", ha insistit, i ha defensat que ho fan "per descomptat, complint la nostra missió, que és salvar per servir".