El cap de gabinet de Díaz Ayuso atestarà dimecres vinent al Suprem en la causa contra el fiscal general

L'alt tribunal també ha citat com a testimonis vuit periodistes per rastrejar la presumpta filtració

MADRID, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, està citat a les 10.00 del dimecres vinent al Tribunal Suprem (TS) per declarar com a testimoni en la causa on s'investiga el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per la presumpta filtració contra la parella de la mandatària regional, Alberto González Amador.

L'instructor del cas, el magistrat Ángel Hurtado, va accedir així al que va sol·licitar el mateix García Ortiz i la cap de la Fiscalia provincial de Madrid, Pilar Rodríguez --també imputada--, que en els seus escrits de l'Advocacia de l'Estat van interessar aquestes diligències en entendre que contribuiran a llançar llum sobre la filtració a la premsa dels correus electrònics entre la defensa de González Amador i el fiscal que l'investigava per delictes fiscals, Julián Salto.

En concret, els Serveis Jurídics de l'Estat van assegurar que "existeixen indicis que Miguel Ángel Rodríguez va accedir si més no a una part del contingut d'aquells correus", que es van començar a conèixer la nit del 13 de març i va acabar detallant la Fiscalia en una nota de premsa difosa l'endemà.

Es van basar, per a això, en una informació publicada per eldiario.es el 17 d'octubre on s'afirmava que "La primera revelació de secrets va ser de Miguel Ángel Rodríguez: correus a diversos mitjans abans del desmentit de la Fiscalia"; i en dos missatges publicats pel cap de gabinet a X.

El primer el va publicar a les 22:41 del 13 de març: "Resum de la bogeria d'avui: La Fiscalia ofereix per mail un acord al senyor González; abans que pugui respondre, la mateixa Fiscalia diu que ha rebut ordres 'de dalt' perquè no hi hagi acord i, llavors, vagin a judici".

En el segon, del 17 d'octubre, Rodríguez va indicar: "Aclarim: si dono informació amb còpia d'un mail oficial de la Fiscalia en el qual es proposa un acord amb González Amador on és l'engany? Si es demostra que el fiscal general va parar l'operació i es va negar a l'acord on és l'engany? República bananera amb B de Begoña".

ADVOCACIA ASSEGURA QUE 'MAR' ELS VA CONÈIXER "ABANS" QUE EL FGE

Per l'Advocacia, "els documents ressenyats revelen, al marge de la veracitat o coincidència amb la realitat de la informació, que Miguel Ángel Rodríguez va propagar informació manifestament falsa a propòsit de l'actuació desenvolupada per la Fiscalia, que va tenir accés als correus electrònics que constitueixen objecte d'anàlisi en aquest procediment o, almenys, a algun d'abans" que els mateixos investigats.

Per això, va interessar el seu testifical "a fi d'esclarir: a quins correus electrònics va tenir accés; qui li va facilitar l'accés als correus electrònics o el va informar del contingut; si va difondre informació relacionada amb el contingut dels correus electrònics i, en aquest cas, a qui i en què va consistir; i si coneix quines persones coneixien el contingut d'aquells correus electrònics abans de les 21:54 hores del 13 de març del 2024".

Els Serveis Jurídics de l'Estat van al·legar que "es tracta d'una diligència sens dubte pertinent i útil a fi de determinar el cercle de persones que raonablement van poder difondre el contingut dels correus electrònics que constitueixen objecte d'aquest procediment".

I en aquest sentit va recordar que, conforme a la jurisprudència del mateix TS, "quan es revela un secret i, més encara si el destinatari del revelat és un professional de la informació, el secret o la informació reservada ha deixat ja de ser-ho".

"Per aquest motiu en aquest caso és útil i pertinent conèixer si a Miguel Ángel Rodríguez li consta, a la vista que va tenir accés almenys parcial a aquests correus, quines persones i, especialment, quins professionals de la informació en van poder haver tingut coneixement", va incidir la defensa dels fiscals.

LES PRIMERES INFORMACIONS

El magistrat instructor també va accedir a la petició de García Ortiz i Rodríguez de citar vuit periodistes que la nit del 13 de març van informar sobre el contingut dels mails esmentats. Els dos primers compareixeran dimecres i els altres sis, l'endemà des de les 10.00.

L'Advocacia de l'Estat va sol·licitar aquesta tanda de testificals per determinar "qui va ser el primer a difondre el contingut d'aquest correu electrònic i a quina hora va tenir lloc aquesta difusió" perquè les dues qüestions "constitueixen incògnites que en el present moment processal difícilment podran buidar-se".

Cal recordar que va ser a les 21:29 del 13 de març quan 'El Mundo' va informar que Fiscalia havia ofert un pacte a González Amador. Llavors, segons el sumari de la causa, al qual ha tingut accés Europa Press, des de la Fiscalia General de l'Estat es va engegar la maquinària per aconseguir la cadena completa de mails entre la defensa i Salto. Ell la hi va remetre a Rodríguez i, ella al seu torn a Fortuny, a les 21:59.

A les 22.10, La Sexta ja va informar que era González Amador qui havia ofert un pacte a la Fiscalia. Posteriorment, altres mitjans van ser informant en el mateix sentit fins que, al matí següent, a les 10:20, la Fiscalia de Madrid va difondre una nota de premsa amb la seqüència cronològica i el detall del contingut d'aquests mails.

Atenent a aquest relat, els Serveis Jurídics de l'Estat van demanar al Suprem que requerís a La Sexta la notícia publicada a les 22:10, argumentant que "resulta il·lusori" que des de les 21:59, quan García Ortiz i Rodríguez ja tenien al seu poder aquests mails, i en aquest lapse de deu minuts, donés temps que filtressin el contingut i el mitjà preparés la notícia i la llancés.

Hurtado també va acceptar aquesta diligència, instant tant La Sexta com 'El Mundo' al fet que remetessin les notícies "originalment" publicades a les 22:10 i a les 21:29 hores, respectivament.