El cap de DDHH de l'ONU envia un equip a Ucraïna per recaptar informació sobre l'atac rus a Kúpiansk

MADRID, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de l'alt comissionat de l'ONU per als Drets Humans, Liz Throssell, ha anunciat l'enviament d'un equip a Ucraïna per recaptar informació sobre l'atac perpetrat dijous per les forces russes contra la localitat de Kúpiansk i que es va saldar amb 52 morts.

Throssell, que ha indicat que es tracta d'un dels atacs "més mortífers" des que va començar la invasió russa el passat 24 de febrer del 2022, ha assenyalat que, no obstant això, "està lluny de ser l'únic".

En aquest sentit, ha afirmat que l'alt comissionat de l'ONU per als Drets Humans, Volker Türk, ha decidit enviar un equip després d'"haver estat testimoni del terrible impacte d'aquests atacs". "Està profundament commocionat i condemna les morts", ha afirmat.

Així, ha assegurat que aquest atac reflecteix el "terrible preu que els civils estan pagant a Ucraïna després de 20 mesos d'invasió" i ha recalcat que abans de l'ocupació, el poble de Groza tenia 300 habitants. "Tenim coneixement d'almenys vuit famílies en les quals ha mort més d'un familiar en l'atac", ha puntualitzat.

"Tornem a recordar que el dret internacional, pel que fa a les hostilitats, ha de ser respectat de manera estricta", ha resolt.