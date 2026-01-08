Canvis en el consell d'administració de Grifols amb noves secretària i sotssecretària no conselleres

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Grifols ha aprovat per unanimitat el nomenament, efectiu a partir de l'1 de gener del 2026, de dues noves secretària no consellera i sotssecretària no consellera de l'òrgan, segons ha informat la companyia aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, l'advocada Laura de la Cruz Galán ha estat nomenada secretària no consellera del consell, en substitució de Núria Martín Barnés, mentre que la mateixa Martín Barnés passa a ocupar el càrrec de sotssecretària no consellera, en substitució de De la Cruz Galán.
L'empresa d'hemoderivats va tancar els últims nou mesos de l'últim exercici, l'últim període amb dades disponibles, amb ingressos de 5.542 milions entre gener i setembre del 2025, un 7,7% més a tipus de canvi constant, i un resultat brut d'explotació (ebitda) ajustat de 1.358 milions, amb un marge del 24,5%.