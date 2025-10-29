La cantant argentina María Becerra, nova ambaixadora de la targeta per viatjar d'Imagin

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La cantant argentina María Becerra és la nova ambaixadora de la targeta per viatjar d'Imagin, i serà la imatge de campanya de la targeta en els canals digitals i durant els seus viatges internacionals, informa CaixaBank en un comunicat aquest dimecres.
La targeta de dèbit del neobanc permet pagar en qualsevol divisa i retirar efectiu fora d'Espanya sense comissions, i està disponible en format físic i digital per a tots els clients.
Becerra ha mostrat alegria per "poder col·laborar amb una entitat que realment s'involucra en causes mediambientals i socials".
El banc ha destacat que la targeta "reforça el compromís d'Imagin amb les necessitats dels joves", facilita la seva operativa financera diària i els acompanya en les seves experiències internacionals.
Becerra també ha participat a 'El podcast de final de mes' d'Imagin, en què convidats mediàtics expliquen com organitzen les seves finances en una conversa distesa amb el presentador Miki Núñez.