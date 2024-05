Cantàbria també recorrerà contra la llei d'amnistia per "defensar la igualtat i frenar aquest abús"

SANTANDER, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantàbria, la popular María José Sáenz de Buruaga, ha anunciat que el seu govern recorrerà davant el Tribunal Constitucional contra l'amnistia aprovada aquest dijous al Congrés, per "defensar la igualtat dels càntabres i frenar aquest abús".

Així ho ha avançat la cap de l'executiu a X, un cop ha rebut llum verda la norma. "Avui guanya l'independentisme i perd la nostra democràcia: impunitat i privilegis a canvi de poder. No hi ha pitjor indecència per l'interès d'una persona", ha lamentat Buruaga.

Altres comunitats, com Madrid i Andalusia, han anunciat igualment que presentaran recursos d'inconstitucionalitat contra aquesta norma.

El ple del Congrés ha donat suport amb una ajustada majoria absoluta a la llei d'amnistia. Calien 176 vots i hi han votat a favor 177 a causa de l'absència d'una diputada de Podem per motius personals.

La cambra baixa ha aixecat així el veto del Senat i ha donat llum verda definitiva a la llei, amb la qual cosa ara la norma s'envia al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) perquè entri en vigor.