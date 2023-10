Cañete (Pimec) veu "populista" la jornada de 37,5 hores i adverteix d'una reforma laboral encoberta

Sosté que pagar el mateix salari amb una reducció de la jornada laboral és "fer-se un tret al peu"



BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha qualificat d'"anunci populista" la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores i ha advertit que l'acord entre el PSOE i Sumar per a la investidura planteja una reforma laboral encoberta, en les seves paraules, al marge del diàleg social.

En una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha sostingut que pagar el mateix salari treballant 37 hores i mitja és "fer-se un tret al peu", ja que Espanya és el país amb la pitjor productivitat d'Europa després de Turquia, textualment.

Ha assegurat que la mesura pot comportar el tancament d'empreses, i ha insistit que és populista si no augmenta la productivitat de les empreses: "Tots volem treballar menys i cobrar més. Però el que hem de fer és no pagar un salari un any i l'any següent tancar l'empresa".

Respecte a l'acord PSOE-Sumar per reeditar el govern de coalició i investir el president en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ha advertit que planteja una "reforma laboral encoberta".

Ha reiterat que les mesures que proposa el pacte s'han de tractar "en l'àmbit que li és propi, que és en l'àmbit del diàleg social", el qual impliqui empresaris i treballadors, com ja va avisar Pimec en un comunicat el divendres 20 d'octubre.

AEROPORT I CAMBRA

Sobre la proposta presentada per Foment del Treball d'allargar la tercera pista de l'Aeroport de Barcelona per sobre la Ricarda, ha demanat tenir "una visió més enllà" del Prat i pensar en una àrea aeroportuària catalana, impulsant enclavaments com el de Girona i el de Reus (Tarragona).

Respecte a la nova presidència de Josep Santacreu a la Cambra de Barcelona, Cañete ha celebrat que "la cambra torni a parlar en clau empresarial".