Cañete (Pimec) veu "una gran notícia" per a les pimes la nova línia de finançament de l'ICO

Creu que complementa la banca privada i beneficia les pimes
BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha valorat que la nova línia de finançament de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) és "una gran notícia" per a les pimes.
Ho ha dit aquest divendres en la jornada en què el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciat la mesura, juntament amb el president de l'ICO, Manuel Illueca, i altres representants del teixit empresarial.
Es tracta de la línia ICO Creixement, la primera eina de finançament directe 100% digital per a les pimes espanyoles amb potencial de creixement i generació d'ocupació, amb una dotació inicial de 1.000 milions d'euros.
Segons l'ICO, aquesta dotació inicial pot permetre, amb una mitjana d'uns 100.000 euros o 125.000 euros, atacar entre 8.000 i 10.000 companyies i, a partir d'aquí, veient com funciona, es plantejaran canvis, millores i més dotació per arribar encara més lluny.
GUANYAR GRANDÀRIA
Per Cañete, l'existència d'aquesta línia és "molt important" per al teixit empresarial, ja que complementa la banca i permet a les pimes accedir a finançament sense que quedin exemptes per la seva grandària i qüestions relacionades amb el risc.
En aquest sentit, el president de la patronal ha celebrat que la mesura permetrà a les empreses catalanes guanyar grandària, que és un dels principals "problemes" que afronta el sector.