Cañete (Pimec): "La sequera és un problema cíclic que no hem gestionat bé històricament"

"Estem mancats de lideratge i també de valentia"



BARCELONA, 24 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha analitzat que l'actual sequera a Catalunya suposa una situació d'interès general que perjudica una activitat econòmica, i ha assenyalat: "La sequera és un problema cíclic que no hem gestionat bé històricament".

En una entrevista a 'Via Empresa', recollida aquest diumenge per Europa Press, Cañete ha avisat que les mesures per combatre la sequera "poden condicionar la viabilitat de moltes empreses i acabar amb molts llocs de treball".

"La sequera i l'ús de l'aigua han generat lluites i guerres al llarg de la història. És, per tant, una qüestió que requereix diàleg i consensos", ha defensat.

En ser preguntat per si no hi ha prou lideratge polític i empresarial per resoldre qüestions com la sequera o el projecte de l'aeroport de Barcelona-el Prat, ha respost: "Estem mancats de lideratge i també de valentia".

"Hem d'escoltar les minories, però no poden condicionar els interessos generals", ha afegit.

LA FISCALITAT "NO ÉS JUSTA"

Ha lamentat que la fiscalitat actual "no és justa i no suposa cap atractiu per a la inversió. En lloc de ser tractora és extractora".

Segons ell, és injusta perquè hi ha impostos que es paguen doblement com l'impost de patrimoni i perquè les pimes "paguen més fiscalitat que cap altra dimensió d'empreses".

Ha apuntat que les pimes no se'n van de Catalunya per qüestions polítiques, sinó que "se'n van buscant més competitivitat, viabilitat econòmica i millors condicions fiscals".

Ha reclamat que tornin a Catalunya les empreses que se n'han anat sense que això "suposi cap situació discriminatòria" per les que ja són a Catalunya.