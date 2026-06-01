Cañete (Pimec) i Sánchez Llibre (Foment) aposten per formar els migrants

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
Els presidents de Pimec, Antoni Cañete, i de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han remarcat aquest dilluns la necessitat de donar formació als migrants i mantenir la competitivitat i productivitat de les empreses amb un full de ruta per als empresaris.
Ho han dit en una taula rodona després de la presentació d'un informe del Consell Econòmic i Social (CES), acte al qual han assistit la ministra d'Inclusió, Elma Saiz; la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, i els presidents del CES, Antón Costas, i del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Ciriaco Hidalgo.
CAÑETE: UNA REALITAT I NECESSITAT
Cañete considera que el debat sobre la migració "no hauria d'existir perquè és una realitat demogràfica i una necessitat", ha destacat que el 2020-23 es van crear 330.000 llocs de feina i ha advertit que no s'hauria mantingut l'activitat econòmica, el creixement i l'estat del benestar si no hi hagués hagut 280.000 migrants.
També ha afirmat que, quan els empresaris plantegen la formació en origen, no només parlen de donar formació sobre unes necessitats que tenen, sinó que a més s'ajuda a que també hi hagi formació "en aquell territori on es produeixen migracions de formes absolutament inhumanes".
Ha insistit que Espanya està creixent per sota de la mitjana europea i ha demanat "aplicar polítiques de formació sobre aquesta migració".
SÁNCHEZ LLIBRE: "SER MÉS PRODUCTIUS"
Sánchez Llibre ha afirmat que el 2025-35 hi haurà 5 milions de jubilacions però que, amb l'actual piràmide d'edat, només es podrà substituir "3,6 milions" d'aquestes persones.
Del 2020 al 2025, el 55% de les noves ocupacions a Espanya s'han satisfet per la immigració, per la qual cosa "la immigració és totalment fonamental per mantenir l'activitat" de les companyies.
Sobre intentar aconseguir que la selecció dels immigrants que necessiten les empreses es pugui fer en origen, ha dit que així ho han demanat els últims anys, però "és molt difícil fer la contractació en origen, perquè hi ha moltes dificultats administratives, de competències, perquè sigui una realitat".
Reitera que el col·lectiu empresarial necessita la immigració per garantir la productivitat i veu necessari tenir un full de ruta; i, d'altra banda, defensa un legislació laboral competitiva: "Tenim un problema, que no és culpa dels treballadors, d'intentar reduir l'absentisme que tenim a Espanya".
BELÉN LÓPEZ: DRETS
La secretària general de CCOO Catalunya, Belén López, ha reivindicat una visió de la immigració "que no és utilitarista, sinó basada en drets humans i laborals".
Considera que no s'han de fer contractacions en origen, "perquè això és una visió purament extractivista de les persones i dels països on es van retirar els recursos i, a més, això el que generaria és encara més segregació"; i defensa fer polítiques d'orientació laboral i acompanyament a migrants.
CAMIL ROS: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ
El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, s'ha mostrat contrari a la contractació en origen, la qual creu que hauria de ser l'excepció de l'excepció: "Sabeu qui va inventar la contractació en origen? Cristòfor Colom, que, a partir del 1500, també anava a contractar en origen als països d'Àfrica".
Ros reivindica polítiques d'ocupació per a totes les persones; afirma que si hi hagués una vaga d'immigrants "es per al país"; i, sobre l'absentisme, ha respost a Sánchez Llibre que la xifra d'absentisme a Catalunya és del 0,06%.